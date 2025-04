Rapper Petrilli lança o single 'Duvidaram'

Em busca do sonho de viver da música, Petrilli deixou a cidade de Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), com destino à Capital. Em São Paulo, firmou parceria com o produtor musical Noturno.84, que vem contribuindo nos últimos lançamentos, incluindo a faixa "Duvidaram", que chegou em todas as plataformas digitais na última quinta-feira (24).

O single vem logo após "baby, pq?", faixa que colocou Petrilli em outro patamar. Em apenas um mês, "baby, pq?" atingiu a marca de mais de 110 mil execuções, somente no Spotify. "Fui reconhecido na rua", comenta o artista.

Na batida do boombap, o novo single é mais um passo na jornada do artista. "Duvidaram" é uma conversa entre Pedro, nome de batismo, com o Petrilli (sobrenome, mas também o nome artístico). Neste diálogo, Petrilli sabe que há muito a caminhar, mas também se orgulha das pequenas conquistas. É uma forma de manter as raízes e projetar o futuro. A letra vem carregada de sentimento, mostrando o cotidiano de Petrilli na maior cidade do País, longe da família e dos amigos do Interior. Mas, também é uma autoafirmação, de quem sabe o que quer e está disposto a lutar pelos seus sonhos. Para mais informações, acompanhe o MC pelas redes socais: @petrillimc.