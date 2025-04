Para evitar infecções urinárias

Teresa apontou que um dos erros mais comuns que as mulheres cometem ao urinar é contrair os músculos do assoalho pélvico em vez de relaxá-los: "Isso faz com que "suguemos" as bactérias ruins para dentro da bexiga, como resultado dessas contrações involuntárias do assoalho pélvico."

Ela destacou que algumas bactérias podem se alojar na parede da bexiga e permanecer inativas até que uma baixa na imunidade, causada por estresse ou doença, as reative.

Para reduzir o risco de infecções urinárias, Teresa recomendou mudanças na dieta, evitando o excesso de açúcar e optando por alimentos prebióticos. Ela também sugeriu reduzir a exposição a substâncias tóxicas, optar por produtos orgânicos, praticar exercícios regularmente e controlar o estresse, pois este último tem um impacto negativo no sistema imunológico. Dormir o suficiente também é fundamental, disse ela.