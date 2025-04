Obesidade além das aparências

Um estudo liderado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apontou que a obesidade - especialmente nos graus mais severos - está fortemente associada à ocorrência de 16 doenças.

As associações mais fortes foram observadas com apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2 e doença hepática esteatótica (gordura no fígado) relacionada à disfunção metabólica.

Publicada no NEJM Evidence, a pesquisa analisou dados de 270.657 pessoas do programa "All of us" ("Todos nós"). Este o maior estudo de coorte - que analisa a relação entre fatores de risco e o desenvolvimento de doenças - da história dos EUA. O resultado revelou que a gravidade da obesidade aumenta progressivamente o risco para todas as condições estudadas.