Benefícios da amamentação

Ao examinar irmãos com diferentes históricos de alimentação no início da vida, aqueles que foram amamentados por mais tempo tiveram 9% menosriscos de atrasos em marcos e 27% menos de riscos de condições neurodesenvolvimentais em comparação com os que foram amamentados por períodos mais curtos ou não foram.

As vantagens pareciam mais notáveis no desenvolvimento social e da linguagem. As habilidades motoras também melhoraram entre aqueles que foram amamentados por mais tempo, embora de forma menos drástica.

Resultados podem orientar iniciativas