Morre o empresário Halim Aidar Júnior aos 66 anos de idade

Aos 16 anos, Halim começou a trabalhar na empresa de pavimentação do pai, existente há mais de 50 anos nem Bauru. Ficou oito anos atuando em diferentes setores para aprender a estrutura e o funcionamento.

Halim atuou como trabalhador braçal, na oficina, na usina, como office boy, entre outras funções. Aos 24 anos, assumiu definitivamente o lugar do pai na empresa. No ano seguinte, se casou com Gisele Aidar Simão.

“Foi a melhor coisa que fiz na vida. Me casei com a pessoa certa e, se hoje estou bem-sucedido, devo muito a minha esposa, que é uma companheira maravilhosa”, declarou o empresário na entrevista. E completou na época: "Uma das maiores lições do sofrimento é a de que se deve viver cada dia como se fosse o único”.