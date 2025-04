Personagens visitam pacientes crianças do Amaral Carvalho em Jaú

Vários personagens do @ATAmor.Aracatuba visitaram as crianças, que estão internadas no Hospital Amaral Carvalho de Jaú (50 quilômetros de Bauru), na última sexta-feira (25). Foi um dia de muito amor, diversão e empatia, que tomou conta de cada cantinho da unidade hospitalar.

A ação encerrou a 2ª Semana da Experiência do Paciente e Humanização, que também contou com palestra, música ao vivo e a inauguração de um aplicativo especial, que visa otimizar a jornada doss pacientes durante o tratamento contra o câncer.

Em suas redes sociais, o hospital ressaltou a importância de proporcionar um atendimento humanizado, cheio de afeto e leveza, para que a missão da cura e controle da doença esteja cada vez mais perto da realidade de cada um desses pequenos pacientes.