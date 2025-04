Sentenciado é flagrado com maconha entre as nádegas 

Com 10 unidades de maconha entre as nádegas, em um invólucro de 11 centímetros de comprimento, um sentenciado de 30 anos tentou entrar no Centro de Progressão Penitenciária 3 (CPP 3) de Bauru, mas foi flagrado durante revista para reinclusão na unidade, no final da tarde desta sexta-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o pacote contendo o entorpecente foi fracionado em quatro partes para ser apresentado. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil como crime consumado de localização e apreensão de objeto, na madrugada deste sábado (26).

O reeducando não foi encaminhado à delegacia e as substâncias serão encaminhadas para perícia posteriormente.