R$ 100 mil em perfumes importados são apreendidos em rodovia

Cerca de R$ 100 mil em perfumes importados sem nota fiscal foram apreendidos na noite desta sexta-feira (25), no quilômetro 184 da Rodovia João Ribeiro de Barros, em Jaú. Os 400 frascos foram recolhidos durante a Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário em conjunto com a Receita Federal.

O material de uma marca árabe foi localizado com uma passageira natural do Paraguai, um ônibus revistado pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). A mulher foi ouvida e liberada. Os perfumes, no entanto, ficaram retidos junto à Receita Federal, finaliza nota do Policiamento Rodoviário.