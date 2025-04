Beneficência inaugura setor de Ressonância Magnética

O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugurou, no dia 23 de abril, seu novo setor de Ressonância Magnética, reforçando seu compromisso com a inovação tecnológica e a excelência no atendimento à saúde. O destaque da nova estrutura é o Magnetom Flow.Ace, primeiro equipamento instalado no Brasil com a nova configuração de 1,5 Tesla, desenvolvido com magneto selado e inteligência artificial integrada.

O novo sistema permite a realização de exames de ressonância com redução significativa no tempo de aquisição das imagens, que passam de aproximadamente 30 minutos para menos de 10 minutos, com ganhos em precisão, conforto e eficiência - especialmente para pacientes com fobia ou dificuldades de permanência prolongada no aparelho.

A solenidade de inauguração contou com a presença da diretoria do Hospital e da Associação Beneficente, autoridades, profissionais da saúde e convidados. Durante o evento, o diretor técnico da instituição, dr. Alberto Sanches, destacou os investimentos realizados nos últimos anos e os planos de expansão. "Nosso hospital se aproxima dos 97 anos de história como um verdadeiro patrimônio de Bauru e região. Essa entrega reforça nosso compromisso com a modernização e com o atendimento humanizado e de qualidade", afirmou.