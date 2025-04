Trio Lírico leva música e emoção à Paróquia da Sagrada Família

A comemoração faz parte do Jubileu de Pérola da Paróquia Sagrada Família, destaca o padre Anderson Luís Moreira, ao referir-se às três décadas da igreja. A programação relativa à data inclui o tríduo de preparação da Festa da Sagrada Família. As missas começam na segunda (28) e seguem na terça (29) e quarta (30). Todas têm início às 20h.

Integram o repertório do trio musical as canções "Panis Angélicus", de César Franck (que será cantada em latim), "Hallelujah", de Leonard Cohen, com a combinação vocal e instrumental, "Con Te Partirò", de Andrea Bocelli, e, por fim, o momento de elevação espiritual com a conhecida "Nossa Senhora", de Roberto Carlos.

Com o objetivo de celebrar os 30 anos da Paróquia da Sagrada Família e elevar a alma por meio da música, o Trio Lírico abrirá a Noite Cultural no Projeto Arte na Diocese, neste domingo (27), às 19h. O tenor Carlos Herrera, a soprano Joice Almad'Or e o barítono LeMunari apresentarão quatro canções na igreja situada na rua Luiz Bassoto, 4-25, no Jardim Marabá, em Bauru.

Convidada pela Diocese de Bauru para coordenar o Projeto Arte na Diocese, que já alcança sua 14ª edição, Sonia Berriel se diz honrada em desenvolver o trabalho, conduzido a partir de sua experiência de 50 anos como maestrina. "Nosso objetivo é elevar a alma de todos os presentes através da música de alto nível", afirmou.

A coordenadora destaca que a realização da proposta foi viabilizada com o apoio do Diretor do Setor de Cultura e Educação da Diocese, diácono José Rafael Mazzoni. O padre Anderson Luís Moreira acrescenta que o Projeto já foi apresentado em 13 igrejas de Bauru e uma em Iacanga. O Trio Lírico participa desde a estreia.

Cantores

Cada qual com a sua classificação vocal, as vozes do Trio Lírico se complementam. Carlos Herrera apresenta uma das mais belas vozes de tenor em Bauru. Já Joice Almad'Or, com grande alcance vocal, é uma soprano. Cantora de ópera e música clássica, se apresenta em cerimônias de casamento e em diversos eventos culturais de Bauru. Por sua vez, o barítono LeMunari, com sua voz mais grave, participa de coros desde a infância. "Todas as vozes são belíssimas. Será um espetáculo imperdível", complementou a maestrina Sonia Berriel.