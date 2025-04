Associação realiza 1ª Copa ABDA - Troféu Cida Zopone de Natação

Dona Cida nos deixou em janeiro de 2020. Uma vida dedicada à fé, educação e à transformação de vidas.

"A equipe técnica está otimista com a competição. Esperamos que todos os atletas envolvidos no evento deem o seu máximo, consigam conquistar seus objetivos, sejam eles a obtenção de índices para os campeonatos estaduais e nacionais, seja a melhora da marca individual de cada um e o mais importante diversão do evento (Copa) que seja especial para todos especial, que a comissão técnica de cada time consiga atingir seus objetivos", comentou o técnico Cristiano Maurício (Max), um dos responsáveis pela organização do evento.