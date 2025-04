Mineiros do Tietê recebe Lucena no Empreenda Tur

O Município de Interesse Turístico de Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) sedia neste sábado (26), no Termas Pacu, Parque Aquático & Pesca, no km 273 da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), a 11.ª edição do "Empreenda Tur do Estado", com a presença do titular da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), Roberto de Lucena, às 14h, em uma palestra magna.

O Empreenda Tur é um evento itinerante que promove o empreendedorismo e o turismo em diversas regiões do Brasil e é voltado para empreendedores e empresários do setor que procuram novas oportunidades de negócios e networking. A programação inclui exposição a partir das 10h e palestras sobre negócios e oficinas gratuitas à tarde.

No encontro, também haverá um estande da Setur-SP, com promoção de atrativos e degustação de produtos típicos da região (Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Torrinha, Itirapina, São Manuel e Jaú). Inscrições pelo link https://www.fenaebrasil.com/empreendatur-mineiros-do-tiete#google_vignette.