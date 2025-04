Vereador de Bariri vira réu por perseguição

Após denúncia do promotor de Justiça Nelson Febraio Junior, um vereador de Bariri (56 quilômetros de Bauru) tornou-se réu em ação penal por perseguição, agravada pelo fato de o crime ter sido praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

Febraio Junior aponta nos autos que, em 2018, a vítima era gestora de escola municipal quando o enteado do réu, aluno na unidade, foi punido com advertência formal após cometer atos de indisciplina. O vereador teria ido até o local, ritado e ofendido a vítima. Segundo o MP, após abril de 2021, ele passou a exigir a exoneração da profissional, então coordenadora do polo educacional da Univesp, alegando que ela fraudava vestibulares na instituição.

Conforme a Promotoria, em 2024, o réu chegou a ameaçar servidores da pasta de educação, dizendo que, se não exonerassem a vítima, teriam os bens penhorados. Eleito vereador, teria efetivamente articulado a exoneração da educadora, inclusive com chantagens veladas de apoio político. Depois disso, a mulher perdeu o cargo.