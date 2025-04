Jaú homenageia o aviador João Ribeiro de Barros

Nesta segunda-feira (28), a partir das 9h, a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) fará uma homenagem ao aviador jauense João Ribeiro de Barros para celebrar os 98 anos em que ele cruzou o Oceano Atlântico, sem escalas, a bordo do Hidroavião Jahu. A solenidade será realizada na Praça Siqueira Campos, conhecida como "Praça da Matriz", que abriga um monumento do comandante.

No dia 28 de abril de 1927, João Ribeiro de Barros comandou, aos 27 anos, o voo do Hidroavião Jahu que entrou para a história, cruzando o Atlântico Sul sem escalas. Com o aviador jauense, estava a sua equipe, formada pelos co-pilotos Arthur Cunha na primeira fase e depois João Negrão, navegador Newton Braga e mecânico Vasco Cinquini. Com a façanha, o nome de Jaú ficou marcado na história da aeronáutica mundial.