Zoológico oferece neste domingo programação com várias atividades

O Zoológico Municipal de Bauru promove neste domingo (27) uma série de atividades educativas voltadas aos visitantes. A ação tem início às 10h30 e segue até as 14h, com a participação de alunos do curso de Ciências Biológicas do Unisagrado.

As atividades integram o projeto de extensão Biologando no Zoo Bauru e envolvem experiências com materiais biológicos, com ênfase na anta, em referência ao Dia Mundial da Anta.

Às 14h, será apresentada a peça 'O Baú Encantado', em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Casa de Circo.