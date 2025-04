CVV abre inscrições para curso de formação de voluntários

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está com inscrições abertas para o curso presencial e gratuito de formação de novos voluntários. A capacitação acontece no dia 17 de maio, um sábado, das 8h às 13h, no Centro Espírita Vicente de Paula, em Bauru.

O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos brasileira, de caráter filantrópico, que trabalha na prevenção ao suicídio por meio de serviço voluntário, sigiloso e gratuito de apoio emocional. Durante o treinamento, os participantes aprenderão sobre escuta ativa, habilidade essencial para o atendimento realizado.

Após a formação, os inscritos poderão iniciar os plantões acompanhados, etapa que precede a atuação por meio do telefone 188, canal de apoio emocional gratuito e sigiloso. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e interesse em trabalho voluntário. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/gByhGGn0kc.