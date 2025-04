Sebrae abre inscrições para curso voltado a empreendedores

Seis dias de imersão, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que revelam o comportamento dos empreendedores de sucesso. Essa é a proposta do Empretec, que está com inscrições abertas para a primeira edição do ano em Bauru. O escritório regional do Sebrae-SP no município, localizado na avenida Duque de Caxias, 16-82, sediará o seminário de 19 a 24 de maio, das 8h às 18h. As vagas são limitadas e os interessados em participar podem efetuar a inscrição até o dia 12 de maio pelo QR Code ao lado.

Os inscritos passarão por uma pré-seleção realizada por meio de uma entrevista conduzida por uma plataforma de inteligência artificial. Essa etapa servirá como base para a análise do perfil empreendedor dos candidatos e para a formação das equipes que participarão do seminário. Poderão se inscrever empresários e pessoas que pretendem abrir um negócio.

Durante o seminário, os participantes realizam uma autoavaliação. Em seguida, são incentivados a adotar atitudes que potencializam suas qualidades e promovam melhorias em suas limitações. O investimento é de R$ 2.200,00 e poderá ser dividido em até dez parcelas. O número de vagas é limitado. Mais informações sobre o Programa Empretec na página https://empretec.sebraesp.com.br/ .