Educação e Lions se unem para realizar exames em alunos de Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, e o Lions Clube fizeram uma parceria para o cuidado com a saúde visual de crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais. Cerca de dez mil estudantes, entre 5 e 16 anos, terão a oportunidade de passar por exames oftalmológicos, após avaliação preliminar nas escolas de ensino fundamental. As crianças e adolescentes que apresentarem necessidade receberão óculos gratuitamente, o que vai garantir mais qualidade de vida e melhores condições de aprendizado aos alunos. Há dez dias, a prefeita Suéllen Rosim e o secretário da Educação, Nilson Ghirardello, participaram da atividade que deu início ao projeto, na Emef José Francisco Júnior, o Zé do Skinão, no Jardim Progresso. No decorrer dos dias, a ação estará nas demais escolas municipais de ensino fundamental para a realização dos exames de acuidade visual nos alunos.

Nesta primeira ação, estiveram presentes o curador da Fundação Lions Internacional, Juventino Figueira Borges, a governadora do Distrito LC8 para o Ano Leonístico 2024/2025, Jaqueline Millen Miranda, o coordenador do projeto em Bauru e o presidente da Divisão A2 para o Ano Leonístico 2024/2025, Alan Azevedo Nogueira. A diretora do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais, Janaina Fernanda Gasparotto Fusco, o diretor do Departamento de Ensino Fundamental, José Vitor Fernandes Bertizoli, e o diretor da escola, Amarildo Pereira, também participaram.