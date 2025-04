Pessoa com deficiência: caminhada será no dia 4 de maio

A Primeira Caminhada de Conscientização da Pessoa com Deficiência acontece no dia 4 de maio, próximo domingo, das 08h30 às 12h, com saída prevista da Praça da Copaíba, localizada na quadra 19 da avenida Getúlio Vargas, em Bauru. O evento beneficente é promovido pela Equoterapia De Jonghe e arrecadará alimentos para entidades da cidade que atendem pessoas com deficiência.

Por meio da venda de camisetas do evento, a proposta da iniciativa é levantar recursos para garantir a crianças com deficiência e em vulnerabilidade atendimento gratuito de equoterapia. Outro objetivo é conscientizar a população sobre a inclusão destas pessoas, explicam os organizadores.

A Equoterapia De Jonghe, localizada na rua Mário dos Reis Pereira, 3-139, oferece atendimento especializado em equoterapia para crianças e adultos com deficiência e conta com o apoio de empresas parceiras da cidade, que apadrinham algumas dos atendidas, possibilitando que recebam o tratamento de forma gratuita.