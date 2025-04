Educação de Jovens e Adultos: 39 anos entre desafios e conquistas

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica que oferece oportunidade a jovens, adultos e idosos para iniciar ou dar continuidade aos estudos. A EJA em Bauru é realizada pelo Centro Educacional de Jovens e Adultos - CEJA mantida pela Prefeitura Municipal de Bauru via Secretaria Municipal de Educação e oferece curso gratuito presencial de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental da Educação Básica para as pessoas com 15 anos ou mais.

A Administração Municipal iniciou o serviço em 1984 e, em 1985, a Comissão Municipal de Educação foi criada. A Divisão CEJA nasceu em 25 de abril de 1986. Em 1990 a EJA desenvolvia o trabalho em três Escolas Municipais de Ensino Fundamental, mas para levar oportunidade a mais pessoas, ampliou o trabalho em outros espaços para facilitar o acesso do aluno a escola. Não havia transporte e em vários espaços não havia merendeira. Em 2004 foi criada a unidade 2 do CEJA primeiro local onde havia salas de aulas apropriadas para esse público alvo. Em 2007 a construção dos Polos do CEJA foi iniciada já contendo mobiliário adequado para os adultos, pois, como várias salas funcionavam em EMEIs e EMEFs, em igrejas e outros espaços , o mobiliário não era apropriado para jovens, adultos e idosos.

Em 2009 o CEJA teve a primeira coordenadora pedagógica e, em 2014, o primeiro concurso para diretor de EJA ocorreu, trabalho esse, que antes era realizado pelas coordenadoras de área. Desde 2020 as salas do CEJA foram transferidas para os oito Polos, sendo um deles a Sede Administrativa. Os servidores que compõe o CEJA são: a equipe gestora, a coordenadora pedagógica, as secretárias, os serventes, as merendeiras, os cuidadores servidores a quem chamamos de Equipe de Apoio e, também, a Equipe de Professores/EJA e Professores da Educação Especial.