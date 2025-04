Iacanga vôlei luta para sobreviver e procura sede em outra cidade

Um dos mais tradicionais projetos de vôlei do interior paulista busca um novo local para chamar de casa. O Iacanga Vôlei começou em meados de 2011 e neste ano completaria 14 anos de existência. Sem apoio da prefeitura, contudo, foi obrigado a fechar as portas, relacionando os membros do tempo. A associação agora luta para encontrar alternativas e continuar suas atividades.

A equipe, que tinha sede em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), sugeriu o Ginásio Sérgio Martinini — mais conhecido como “Beira Rio” — como sua casa. Os treinos e jogos como mandante foram realizados no local, cedidos pela Prefeitura de Iacanga até a final de 2024.

Apesar da trajetória relativamente curta, o clube coleciona fez destaque, como participações na Superliga C (competição de nível nacional) e em três edições do Campeonato Paulista, uma das quais na divisão especial. Entre as conquistas estão o tricampeonato dos Jogos Regionais e dois vice-campeonatos nos Jogos Abertos do Interior.