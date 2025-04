Após fuga, casal é flagrado com 117 kg de maconha em Bauru

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária com 117 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um veículo, no início da manhã desta sexta-feira (25), após fuga e acompanhamento na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 7h, policiais militares em patrulhamento deram ordem de parada ao condutor de um Prisma, na altura do quilômetro 337, mas ele desobedeceu e tentou fugir.

Após breve acompanhamento, o carro foi abordado no quilômetro seguinte, na altura do Jardim Niceia. No interior do porta-malas, a equipe encontrou 178 tabletes de maconha, que totalizaram 117 quilos.