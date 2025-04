Polícia estoura 'casa bomba' em Igaraçu do Tietê e prende casal

Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar (PM), estourou nesta quinta-feira (24) uma "casa bomba" em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), apreendeu grande quantidade de drogas e prendeu em flagrante um casal por tráfico e associação para o tráfico. Nesta sexta-feira (25), a prisão em flagrante do casal foi convertida em preventiva pela Justiça durante a audiência de custódia.

A operação foi deflagrada após investigações da Delegacia de Igaraçu do Tietê relativas ao comércio ilegal na cidade. Os mandados de busca, expedidos pela 2.ª Vara da Comarca de Barra Bonita, foram cumpridos em endereços no bairro Cohab e no Centro.

Em um dos imóveis, que servia como "casa bomba", as equipes apreenderam 27 pinos com cocaína, uma porção bruta da droga, cinco porções de maconha, um tijolo do entorpecente, materiais usados no preparo, balanças, cartões bancários e um automóvel.

Mais prisões