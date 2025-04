Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians

Dorival Júnior, enfim, acertou com o Corinthians e será o treinador do Timão com contrato até dezembro de 2026. Chamado para substituir Ramon Díaz, demitido na semana passada, o ex-técnico da Seleção Brasileira, que completa 63 anos nesta sexta, chega ao Parque São Jorge para seu primeiro trabalho pós-Seleção.

Dorival e o Corinthians se reuniram na noite desta quinta-feira (24) em um hotel na cidade de São Paulo. O Corinthians apresentou os números finais para o treinador e aguardava uma resposta para esta sexta.

Inicialmente, Dorival era o plano A dos dirigentes, especialmente na figura de Augusto Melo, entusiasta dos trabalhos do comandante. Mas Tite acabou sendo o primeiro a ser procurado, mas recusou alegando problemas de saúde.