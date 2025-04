Bauru: cruzamento com semáforo apagado registra acidente; VÍDEO

Dois carros, sendo um Prisma preto e um Focus branco, se envolveram em uma colisão transversal, por volta das 8h desta sexta-feira (25), quando os semáforos do cruzamento entre as ruas Agenor Meira e Presidente Kennedy, no Centro de Bauru, estavam apagados. Os equipamentos pararam de funcionar durante a forte chuva registrada na noite desta quinta-feira (24). Um dos motoristas ficou ferido.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi levada pela viatura ao Pronto-Socorro Central (PSC). Não souberam informar à reportagem em qual veículo o homem estava.

Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais flagraram o momento da batida. A Emdurb informou que está ciente do problema, não foi resolvido até o momento.