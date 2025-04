Leroy Merlin inaugura sua primeira loja em Bauru neste sábado

A Leroy Merlin inaugura, neste sábado (26), a sua primeira unidade em Bauru, na avenida Nuno de Assis, 20-120, na região central da cidade. Com 26 anos de atuação no País, a chegada à cidade marca também o lançamento do novo conceito compacta, inédito da marca no Brasil, divulgou a loja.

Com investimento de R$ 37 milhões, a empresa informa que ocupa uma área total de 5.300 metros quadrados, conta com sortimento físico de cerca de 15 mil itens e acesso a mais de 1 milhão de produtos por meio dos canais digitais. Estão disponíveis também mais de 20 serviços através da Leroy Merlin Instalação e Reformas, garantindo comodidade e qualidade desde a compra até a finalização do projeto, com soluções completas para banheiros, cozinhas, jardim, varandas, energia solar e muito mais para quem deseja construir, reformar e decorar seus lares.

A nova unidade é a primeira do Brasil a operar com o novo conceito e servirá como piloto para o desenvolvimento de futuras lojas neste formato. A expectativa é que o modelo compacta permita à Leroy Merlin ampliar sua capilaridade e presença em cidades estratégicas de todo o país.