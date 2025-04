Sexta-feira amanhece com neblina e deve chover mais em Bauru

Bauru amanheceu com uma densa camada de neblina sobre ruas e rodovias do perímetro urbano nesta sexta-feira (25), o que exige atenção redobrada de motoristas e motociclistas, já que novas chuvas devem ocorrer tanto hoje quanto nos próximos dias. A informação é do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). Até as 9h, não havia nenhum acidente com vítima registrado, nem pelo Samu nem pela Polícia Militar Rodoviária. Alguns semáforos, no entanto, estão apagados, principalmente no Centro. Um deles é o do cruzamento das ruas Ezequiel Ramos com Treze de Maio. A Emdurb trabalha para resolver o problema.

Na noite desta quinta-feira (24), conforme o JC/JCNet noticiou, a forte chuva que atingiu Bauru a partir das 17h30 acendeu o alerta da Defesa Civil, que atuou para interditar trechos cronicamente alagáveis da avenida Nações Unidas, na região próxima ao Teatro Municipal. Até as 19h20, período de maior volume, segundo o IPMet, foram registrados 28,7 milímetros de precipitação.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, a tendência é de queda na temperatura após as primeiras chuvas. Nesta sexta-feira, por volta das 4h30, a mínima em Bauru foi de 18,4 graus, segundo o IPMet.