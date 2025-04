Produtor ensina captação de recursos para projetos audiovisuais

Estão abertas as inscrições para a oficina "Introdução à Captação de Recursos para Produções Audiovisuais". O curso é gratuito e financiado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo. A oficina é uma produção da Embarca Filmes, uma empresa que produz cinema bauruense e conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O projeto prevê quatro aulas e 16 horas de conteúdo aplicado, a começar neste sábado (26). Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas de maneira gratuita para produtores iniciantes e interessados. Pessoas com deficiência, negros, moradores de regiões periféricas, idosos e LGBTQIAP , terão prioridades na inscrição, informa a organização. As aulas terão tradução em libras e monitoria para auxiliar quem precisar de apoio.

O curso destaca a importância de desenvolver um roteiro executável, alinhado com o orçamento e compatível com a ideia de produção e o processo de captação de imagens, garantindo a execução financeira do projeto.