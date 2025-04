Bauru Basket recebe o Paulistano para o jogo 2 e precisa vencer

Nesta sexta-feira (25), às 19h30, o Bauru Basket entra em quadra para o jogo 2 das oitavas de final do NBB Caixa contra a equipe do Paulistano. O duelo irá ocorrer no ginásio Panela de Pressão, com transmissão no YouTube da Liga Nacional e no streaming Basquet Pass.

A série melhor de cinco está 1 x 0 para o time da capital, que venceu o primeiro confronto em seus domínios por 93 x 77. Depois de um primeiro quarto equilibrado, o Dragão não conseguiu frear o alto aproveitamento do adversário nos arremessos de três pontos. Agora, a equipe comandada por Paulo Jaú quer retomar a intensidade defensiva para empatar a série diante de sua torcida.

"Espero uma postura na marcação diferente do que apresentamos na última partida. Precisamos entrar com o mesmo ímpeto que mostramos ao longo da competição", afirmou o treinador. "Nos playoffs, você faz somente ajustes. Não temos tempo para grandes mudanças táticas. É claro que cuidamos da recuperação física, mostramos vídeos e conversamos bastante sobre o jogo. Mas o principal é focar em fazer bem aquilo que temos de melhor e que já conseguimos demonstrar nessa temporada", completou o técnico (que mais uma vez terá todo o elenco à sua disposição).