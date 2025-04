Apeoesp protesta contra escola cívico-militar no Durval Guedes

Pais, alunos e professores protestaram ao meio-dia desta quinta-feira (24) contra a adesão da escola estadual Durval Guedes de Azevedo, em Bauru, ao modelo cívico-militar. A instituição se inscreveu no projeto durante a segunda rodada da consulta pública, entre 7 e 9 de abril. Segundo a subsede do Sindicato dos Professores de São Paulo (Apeoesp), porém, há relatos de estudantes cujos responsáveis não puderam participar do pleito.

Carlos Quagliato, coordenador da subsede de Bauru, afirma que um dos pais reclamantes foi avisado via aplicativo de celular sobre a votação na primeira chamada. No entanto, desta vez, ele não foi notificado

A assessoria de comunicação da Secretaria de Educação do Estado (Seduc-SP) reitera que a votação teve quórum para aprovação do modelo. "O pleito foi realizado pelo Sistema Escolar Digital e o sistema só válida se tem quórum mínimo. No caso específico dessa escola [Durval Guedes], a votação não só teve quórum, mas também teve aprovação de mais de 50% dos votantes. Tem um grande número de responsáveis que são a favor que, inclusive, estiveram presentes no protesto", afirma.