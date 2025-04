Paróquia S. Antônio em Bauru chega aos 70 anos e faz celebração

A Paróquia Santo Antônio de Bauru completou 70 anos na última segunda-feira (21), data que homenageia a nomeação do primeiro pároco - função hoje ocupada pelo frei James Luis Girardi. Situada no Jardim Bela Vista, a igreja irá comemorar a trajetória com o Tríduo, rito de três missas que começa nesta sexta-feira (25), às 20h, e continua até domingo (27). As celebrações de sábado e domingo estão marcadas para 19h.

A programação de missas começa nesta sexta, na Comunidade Senhor Bom Jesus, na rua Manoel Raimundo da Silva, 1-94, Vila Bom Jesus. No segundo dia (sábado), fiéis devem se reunir na Comunidade São Francisco de Assis, localizada na rua Edith Meira Ribeiro, 1-55, Alto Alegre. Por fim, o último ato litúrgico (domingo) encerra as solenidades na Paróquia Santo Antônio, com a presença do bispo emérito de Bauru dom Caetano Ferrari.

A equipe missionária já se planeja para a chegada das sete décadas há pelo menos um ano, explica o frei James Girardi ao JC. Uma das principais expectativas gira em torno de uma estátua de 1 metro e 60 centímetros de Santo Antônio a ser exposta na igreja. Camisetas estampadas com os 70 anos da paróquia também fazem parte das ações de comemoração.