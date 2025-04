Violência contra mulheres

Em 2006, através da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foram instituídas no Brasil as medidas protetivas em casos de violência contra as mulheres. Tinha tudo para ser um marco no combate a esse tipo de crime, mas o que estamos vendo é um crescente aumento de casos, tanto agressões morais e físicas como também de feminicídios.

Segundo dados oficiais, em 2024 foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres ou lesões corporais seguidas de morte. Pelo "andar da carruagem", 2025 promete bater esses índices.

Ainda buscando números em dados divulgados, conclui-se que 75,3% dos casos os crimes foram cometidos por pessoas próximas às vítimas e em 70% deles os autores foram parceiros e ex-parceiros. Para termos uma ideia do tamanho do problema, no Estado de São Paulo, considerado o mais desenvolvidos do País, saímos de 50 casos em 2016 para 250 feminicídios em 2024. É muita coisa para ser ignorada pelas nossas autoridades.