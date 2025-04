Francisco, o Papa da esperança

Silêncio no Vaticano, o Papa partiu. O Papa Francisco nos deixou. O mundo perde uma voz de paz. Humildade foi sua marca. Um líder simples, uma fé gigante.

Um dia após a comemoração de a Ressurreição de Cristo, fomos acordados com a notícia da morte de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. Escolheu nos deixar numa madrugada outonal, quando os raios de sol ensaiavam iluminar a manhã. Pegou a todos de surpresa já que havíamos nos regozijado com notícias de um possível restabelecimento. Todavia, os desígnios de Deus são diferentes dos do homem.

Não era ele mesmo quem nos incitava compreender e não convencer?