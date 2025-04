Trator furtado em Itatinga é achado pelo Giar com apoio de drone

Itatinga - Equipe do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) da Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) localizou nesta quinta-feira (24), com auxílio de um drone, um trator que havia sido furtado recentemente no município. O maquinário estava em uma propriedade rural em Ajapi, Distrito de Rio Claro, e foi devolvido ao proprietário.

As diligências foram centralizadas nas regiões de Itirapina e Rio Claro, com o mapeamento aéreo com uso do drone. "Foram visitadas e vistoriadas diversas fazendas, assim como máquinas agrícolas", diz o órgão.

"As ações foram concentradas nessas localidades em razão do cruzamento de informações com policiais que atuam naquela região, os quais compartilharam dados que indicam a existência de uma quadrilha especializada em furto de máquinas agrícolas operando nas proximidades".