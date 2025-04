Mulher é flagrada pela PM vendendo droga no intervalo do trabalho

Pirajuí - Uma auxiliar de limpeza de 24 anos foi presa pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quinta-feira (24), no Jardim Eldorado, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), após ser flagrada vendendo drogas no intervalo do seu trabalho em uma escola municipal de educação infantil.

De acordo com o registro policial, equipe da PM abordou um homem e ele admitiu que havia acabado de comprar três pedras de crack da suspeita pelo valor de R$ 50,00. Os policiais abordaram a mulher ao lado de sua residência e vistoriaram o local após sua autorização.

Durante as buscas, encontraram 59 pedras de crack, balança de precisão, diversas embalagens plásticas e pouco mais de R$ 1 mil em dinheiro. A auxiliar de limpeza foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça. O usuário foi ouvido e liberado.