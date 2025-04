Desempregado é preso após agredir homem a pauladas no meio da rua

Iacanga - Um desempregado de 20 anos, recém-egresso do sistema prisional, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (24), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), após agredir a pauladas um homem de 49 anos em uma rua no bairro Nova Iacanga. Ele responderá por tentativa de homicídio.

De acordo com o registro policial, testemunhas viram quando o suspeito armou-se com um cabo de madeira e passou a golpear a vítima, que sofreu lesões na cabeça e costas e fratura em um dos braços e foi levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade para atendimento médico.

O autor foi preso por policiais civis e militares em sua residência, no bairro Estância de Iacanga, e admitiu a autoria das agressões, alegando que tinha desavenças antigas com a vítima. Apesar de diligências realizadas em vários endereços apontados por ele, a arma do crime não foi localizada.