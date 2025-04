Inusitado: rede de vôlei vai parar em canteiro central da Nações

Cena inusitada: uma rede de vôlei foi flagrada por motoristas pendurada entre postes no canteiro central da quadra 28 da avenida Nações Unidas, na região da Praça da Paz, em Bauru. O registro foi feito e encaminhado ao JCNET nesta quarta-feira (24), mas a reportagem apurou que o item também usado em esportes de praia vem sendo colocado e retirado há algumas semanas por um homem que transita pelo trecho, diariamente.

As razões que o levaram a instalá-la no local, no entanto, são desconhecidas. O JCNET acionou a Semel para apurar se o acessório pertence a alguma das quadras municipais, mas a pasta informou que não. De acordo com a secretaria, não há qualquer registro de furto ou vandalismo.