Agudos amplia prazo para pagar IPTU

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) anunciou nesta quarta-feira (23) que o prazo para o pagamento da parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025, com desconto de 10%, foi alterado de 15 de abril para 16 de junho. O vencimento da primeira parcela para os contribuintes que optarem pelo parcelamento entre três e seis vezes, conforme o valor do imóvel, também foi alterado para a mesma data (16 de junho).

De acordo com o Executivo, além do IPTU, outros tributos também tiveram os seus prazos ajustados. A Taxa de Licença 2025, com pagamento único, teve o vencimento prorrogado para o dia 30 de maio.

O prazo para quitação da parcela única do ISS Fixo 2025, com 10% de desconto, também foi prorrogado para 30 de maio. Já a data do pagamento da primeira parcela, em caso de parcelamento, foi alterada de 28 de março para 30 de maio (sem desconto), com mais três parcelas trimestrais nos dias 30 de junho, 30 de setembro e 29 de dezembro.