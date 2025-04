Futsal Bauru segue invicto e encerra 1.º turno com clássico

O Futsal Bauru FIB/Facimus encerrou a maratona de três jogos em uma semana pela Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20 com 100% de aproveitamento e nesta quinta-feira (24), fecha o primeiro turno da fase de grupos contra Jahu. O clássico regional será disputado às 20h, no Ginásio Duduzão, no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), com entrada gratuita para os torcedores.

A série de vitórias incluiu resultados positivos contra Lençóis Paulista, Américo Brasiliense e Adamantina, em partida disputada no último sábado (19), em Adamantina, terminou 4 a 1 para os bauruenses; os gols foram marcados por Lucas Rateiro, Bruno Gabriel e Bruninho, que fez dois.

"Essa sequência de três jogos que encaramos não poderia ser melhor. A gente projetava esse cenário como ideal, de três vitórias, e conseguimos alcançar. Então, o objetivo foi atingido, mas agora, vamos trabalhar para manter a ponta da tabela", analisou Paulo Neto, técnico do Futsal Bauru FIB/Facimus.