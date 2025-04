Base pede a governo para separar novo organograma de cargos

Já André Maldonado (PP), por sua vez, defendeu que o governo separasse o ajuste sobre os cargos do projeto do novo organograma. Mas um assessor da prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirmou que isso não seria possível "porque a decisão do TJ derruba todo o organograma".

A declaração não foi bem recebida pela vereadora Estela Almagro (PT), que rebateu o assessor. "É mentira. A decisão não mexe em toda a estrutura. Você está dizendo na nossa cara que todos os projetos que vocês enviaram para discutir a adequação eram uma piada?", provocou a petista ao mencionar tentativas anteriores da administração de sanear os cargos.

"Vocês enviaram três projetos para cá e só não concluíram por incompetência do próprio governo. O governo desde o mandato anterior trata esta Casa como palhaça? Quem postergou e ficou brincando de pedir prazo na Justiça foi o governo", acrescentou a parlamentar, que também anunciou que forneceria cópia do histórico do processo a cada um dos vereadores.