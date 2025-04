Bilinguismo na infância: quais os impactos no desenvolvimento?

Por exemplo, cantar canções infantis ou assistir a desenhos animados no idioma alvo são formas eficazes de introduzir novas palavras e expressões.

Para que essa aprendizagem seja efetiva, a participação dos pais é essencial no intuito de integrar o novo idioma ao cotidiano da criança de maneira lúdica e natural. Atividades que envolvem músicas, jogos, histórias e filmes em inglês ou outras línguas podem tornar o aprendizado mais envolvente e prazeroso.

A afetividade também desempenha um papel importante na aprendizagem de línguas. Um ambiente acolhedor e encorajador, onde a criança se sinta à vontade para experimentar e errar, facilita a internalização do novo idioma. Bem como a consistência e a frequência do convívio com o segundo idioma são determinantes para o progresso da aprendizagem.

Enfim, os pais têm um papel central na introdução de idiomas estrangeiros na vida de seus filhos. Existe lugar mais aconchegante e acolhedor para novos aprendizados a não ser o lar da criança?

Pois, ao incorporarem o inglês ou outras línguas de forma divertida e cotidiana, criam-se oportunidades para que as crianças desenvolvam competências linguísticas e culturais desde cedo.