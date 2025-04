FMI reduz previsão de crescimento do PIB

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as projeções de crescimento do Brasil para 2% em 2025 e também em 2026, de acordo com novas estimativas divulgadas no relatório Perspectiva Econômica Global. O corte foi de 0,2 ponto percentual para ambos os anos em comparação com estimativas divulgadas em janeiro.

Vale destacar que o Ministério da Fazenda projetou em março que o Brasil crescerá 2,3% neste ano e 2,5% em 2026, portanto, o FMI está mais pessimista do que o governo brasileiro. Já o Banco Central passou a ver que o PIB crescerá 1,9% este ano. Os setores da economia são afetados de formas de diferentes, mas que no final impactam no desempenho do Produto Interno Bruto.

O setor primário apresenta tendência de desaceleração. O setor terciário, notadamente o varejo, depende de crédito, e com inflação ainda elevada, a taxa de juros se manterá alta, levando o consumidor a reduzir seu apetite. Isso impacta também o setor de serviços. Com os dois setores da economia mais "enfraquecidos" o setor industrial não cresce como poderia, e se não bastasse o ambiente interno de incertezas, há ainda o impactado do tarifaço de Trump, que vem mexendo com toda a cadeia produtiva mundial.