'Muralha' emite alerta e 4 são presos por matar taxista no PR

Botucatu - Nesta quarta-feira (23), após alerta da Muralha Virtual sobre um Toyota Etios prata com queixa de sequestro no Estado do Paraná, a equipe de Rondas com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) abordou o carro na rua Doutor Jaguaribe, na Vila dos Lavradores, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e descobriu que os quatro ocupantes teriam envolvimento no roubo e na morte do proprietário, um taxista de 70 anos.

De acordo com a GCM, a Romo foi acionada via Centro de Operações Integradas (COI) assim que o veículo ingressou em Botucatu. A informação inicial era de que o proprietário do Etios havia sido rendido na cidade de Cambé, no Paraná, e estava desaparecido, podendo estar ainda em poder dos criminosos.

No carro, os agentes encontraram uma mulher e três homens, que admitiram que haviam solicitado a corrida de táxi e, no trajeto, sequestrado o motorista, de 70 anos, que foi agredido com socos e pauladas até perder a consciência, colocado no porta-malas e abandonado em uma plantação de milho.