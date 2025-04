SP garante R$ 14 milhões à habitação em Bauru, anuncia Suéllen

NOVOS INVESTIMENTOS

Além da obtenção do montante de R$ 14 milhões para viabilizar a complementação financeira necessária das obras no Jardim Europa, a prefeita Suéllen Rosim diz manter diálogo com o Estado para que o Programa Casa Paulista possa beneficiar mais pessoas em Bauru. Atualmente, são 19 empreendimentos que contam com investimento em Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista.

O CCI concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com financiamentos pela Caixa e FGTS. Em Bauru, são 16 obras em andamento, com subsídio de R$ 11 mil por imóvel, e outros três projetos aprovados.