Morte de Carla Vigela aos 39 anos comove Piratininga

“Uma pessoa maravilhosa, doce, meiga. Boa mãe e ótima filha”. É assim que Carlos Roberto Lopes, 60 anos, descreve sua sobrinha Carla Cristina Vigela Martins, que morreu no início da tarde de terça-feira (22), aos 39 anos. Seu velório e sepultamento, realizados nesta quarta-feira (23), mobilizaram e comoveram dezenas moradores de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), onde ela morava e era muito conhecida e querida.

Carla foi encontrada inconsciente no quarto por seu filho Lucas. A menina Lara também estava em casa, mas não havia ido à escola naquele dia. “Falei com ela às 11h22 da manhã. Estava tudo bem, ela me disse que a Larinha estava melhor dos probleminhas que vinha enfrentando”, relatou o tio.

O marido, Jorge, ligou para a esposa por volta do meio-dia, mas não teve resposta. Ao pedir que o filho fosse chamá-la, a criança a encontrou desacordada. A família acionou o Samu, que ainda tentou reanimá-la. No entanto, ela não resistiu.

Carla foi sepultada no Cemitério Parque Jardim dos Lírios, em Bauru.