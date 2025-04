Semana Senac de Leitura terá oficinas e autor de 'Torto Arado'

A 10ª Semana Senac de Leitura, desta vez com o tema "Cultura e convivência: a biblioteca além dos livros", abre com oficinas, feira de troca e apresentação artística nesta terça-feira (22) e vai até sábado (26). Traz também o autor de 'Torto Arado' Itamar Vieira Junior no dia 25 para discutir sobre literatura e identidade.

O evento é aberto à comunidade e acontece em toda rede. Inclui também uma série de atividades que destacam a leitura como instrumento de transformação social, além de proporcionar experiências culturais ao público. Um dos destaques é justamente o premiado escritor baiano, Itamar Vieira Junior.

Autor de importantes obras literárias, Itamar participa de um bate-papo com o público na sexta-feira (25), às 19h, no auditório Sinterc localizado na rua Cussy Júnior, 11-63. Abordará temas como identidade, ancestralidade e o poder transformador da literatura. Esses temas estão presentes em seus livros, especialmente em 'Torto Arado', romance vencedor dos prêmios LeYa, em 2018, e Jabuti, em 2020. Outra atividade tradicional do evento é a Feira de Troca de Livros e Gibis. O público interessado pode ir até a unidade levando um livro ou gibi para realizar a troca com os itens que estarão disponíveis no local. Mas há regras.