Lucas Akira e Fábio lançam pot-pourri com grandes clássicos

O medley "Viver Sem Ar/Ela É Demais" une dois hits emblemáticos da década de 1990. A primeira faixa é uma versão de "Vivir Sin Aire", balada romântica da banda mexicana Maná, originalmente lançada em 1992 no álbum "¿Dónde Jugarán los Niños?" - um dos mais vendidos da história do rock latino. Já "Ela É Demais" resgata o sucesso de Rick e Renner, presente no álbum "Mil Vezes Cantarei", que marcou a era de ouro do sertanejo romântico. "Estamos com esse lançamento do pot-pourri para iniciar um novo ciclo, com regravações, músicas inéditas e um ano cheio de novidades", destaca Lucas Akira.

Lucas Akira e Fábio estão consolidando em 2025 uma série de novas produções. Após o desempenho de "Dividir ou Te Perder" - que acumula milhares de plays desde seu lançamento no início do ano -, eles acabam de disponibilizar o pot-pourri "Viver Sem Ar/Ela É Demais", uma mistura de dois clássicos da música latina. A estratégia marca um ano de reinvenção, com releituras, músicas inéditas e colaborações de peso, sempre com um toque especial dos "Japanejos", como são conhecidos pelo público.

Lançada no começo do ano, "Dividir ou Te Perder" acumulou centenas de streams e conquistando espaço nas rádios e playlists sertanejas. O clipe, gravado em Pederneiras (SP), capturou a essência do verão com cenas descontraídas, um belo passeio de lancha e um visual leve, contrastando com o estilo noturno usual da dupla. "A gente queria começar o ano com uma música alto astral, que fosse a cara do verão. Geralmente estamos sempre em estúdio ou em shows com roupas mais escuras, mas dessa vez foi tudo muito natural, com uma energia boa", comenta Fábio.

A produção audiovisual, assinada por Dinho da Gone Filmes, trouxe ainda uma homenagem às raízes japonesas da dupla, com a participação de uma atriz de traços orientais. Com a recepção positiva do público, os "Japanejos" prometem mais novidades ao longo de 2025, incluindo um novo DVD, com músicas inéditas e mais regravações.

"Estamos preparando algo grandioso - um DVD especial, com músicas inéditas que vão surpreender todo mundo e regravações daquelas que marcaram história. Queremos trazer não só o som, mas toda a energia dos nossos shows, aquela conexão que a gente cria com o público. É um novo ciclo e a ideia é fazer tudo com a nossa cara: misturar o sertanejo raiz com uma pegada moderna, sem perder a essência", adianta Lucas Akira.