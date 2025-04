Turismo indígena valoriza cultura e sustentabilidade em Avaí

No Dia Nacional dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, no último sábado, o Estado de São Paulo destaca a atuação de David Henrique da Silva Pereira, o David Terena, exemplo inspirador de valorização das culturas originárias e fortalecimento do turismo sustentável. Aos 38 anos, Terena preside o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Avaí — um feito inédito no estado.

Em seu posto, atua na articulação de projetos que unem identidade cultural, educação e sustentabilidade. "Este cargo veio agregar ao nosso trabalho com foco no turismo, uma vez que já estamos atuando no turismo pedagógico e no etnoturismo, uma modalidade que valoriza e interage com comunidades tradicionais, permitindo uma imersão na cultura e no modo de vida dos povos originários, como a nossa", afirma.

Segundo ele, o fortalecimento do turismo local tem ampliado o alcance das práticas culturais da aldeia e gerado oportunidades para os artesãos. A 370 quilômetros da capital, Avaí tem população de pouco mais de 4,4 mil pessoas. Parte dela, 15,1%, é composta por indígenas. São 677 pessoas, em sua maioria pertencentes às etnias Terena e Guarani, vivendo na Terra Indígena Araribá, que completa 112 anos em 2025. Também há representantes dos Kaingang.