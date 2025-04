Discussão clínica abre o pré-evento do 19º Meeting Fono

"Pipocando a fala: discussão de caso clínico" é o tema do pré-evento do 19º Meeting Fonoaudiológico, que será realizado nesta terça-feira (22), às 19h, no anfiteatro 1 da graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). O evento foi organizado pelo PET Fonoaudiologia e a Liga Acadêmica de Linguagem (LAL), consistindo numa discussão de caso de forma interativa, apresentado por Luciana Maximino, professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP. O evento tem como público alvo: estudantes, profissionais e interessados na temática, que desejam enriquecer suas perspectivas por meio de discussões dinâmicas e interativas.

A inscrição deve ser feita no link abaixo:

https://www.even3.com.br/pre-evento-do-xix-meeting-fonoaudiologico-pipocando-a-fala-545789/

O valor fixo da entrada é de R$ 5,00 reais.