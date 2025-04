IPTU à vista: pagamento com desconto termina hoje

A Prefeitura de Bauru lembra aos contribuintes que o vencimento da parcela única com desconto do IPTU, que seria no dia 15 de abril, foi prorrogado e será encerrado nesta terça (22), assim como o vencimento da primeira parcela no caso de pagamento parcelado.

A alteração da data de vencimento não altera os descontos de 10% para o pagamento a vista, dos optantes pelo IPTU Digital, e também não altera o desconto de 5% no pagamento à vista para os não optantes. Para os imóveis sem construção, o vencimento da CIP também foi prorrogada até hoje. Quem for realizar o pagamento entre os dias 16 e 22 de abril deve entrar no site da prefeitura e emitir um novo boleto. A prorrogação foi necessária devido às instabilidades no sistema eletrônico da prefeitura.

Além do IPTU, os demais tributos municipais, parcelamentos, taxas, multas, guia ISS construção civil, ITBI, ISS com vencimento entre os dias 15 e 17 de abril poderão ser pagos até terça.